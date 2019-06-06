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Футболист «Чертаново» получил награду от МВД за задержание преступников

Футболист «Чертаново» получил награду от МВД за задержание преступников
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В Москве в Университете МВД состоялось награждение 20 детей из разных регионов страны, которые оказали помощь правоохранительным органам в задержании преступников.

Как информирует официальный «твиттер» «Чертаново», в числе награждённых оказался и футболист клуба 2007 года рождения Илья Шкода.

На церемонии награждения также присутствовал министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев. Член правительства отметил, что эти поступки свидетельствуют, что лучшие человеческие качества, к которым относятся смелость, сила духа, готовность рисковать своей жизнью ради спасения других, присущи и юным членам общества. Колокольцев пригласил присутствующих детей в учебные заведения своего ведомства.

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