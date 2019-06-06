Карвахаль не исключает возможный уход из «Реала»
Испанский защитник Даниэль Карвахаль заявил, что покинет команду, если будет получать меньше игрового времени.
«Моё будущее? Знаете, как говорят: «Ты никогда не уйдёшь из «Реала», пока тебя не выгонят». Я считаю, что всё зависит от конкретной личности.
Карьера футболиста слишком коротка. Сейчас я рад играть за этот клуб, но если в будущем я буду получать не так много игрового времени и моя уверенность упадёт, то я сменю клуб», — цитирует Карвахаля Cadena Ser.
В сезоне-2018/19 27-летний защитник провёл 24 матча (23 — в основном составе) в испанском чемпионате. На его счету один забитый гол и две результативные передачи. Кроме того, Даниэль получил 10 жёлтых карточек и ни разу не был удалён с поля.
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