«Эвертон» хочет получить от «Тоттенхэма» Роуза и доплату за Люку Диня
Британский клуб «Эвертон» выдвинул свои требования лондонскому «Тоттенхэм Хотспур», который хочет заполучить защитника «ирисок» Лука Диня. Об этом сообщает The Sun.
За 25-летнего француза «Эвертон» хочет получить защитника «Тоттенхэма» Дэнни Роуза и доплату. Сообщается, что такой трансфер маловероятен, ведь по ходу 2019 года Роуз вернулся в основную обойму команды Маурисио Почеттино — тренер рассчитывает на него в новом сезоне. Тем не менее, «Тоттенхэм» продолжит переговоры по трансферу Диня.
В сезоне-2018/19 Лука Динь провёл 35 матчей в английском чемпионате. На его счету четыре забитых мяча и четыре результативные передачи. Защитник стал одним из лидеров чемпионата по количеству созданных для партнёров голевых шансов.
- 7 июня 2019
-
00:57
-
00:42
-
00:25
-
00:23
-
00:14
- 6 июня 2019
-
23:50
-
23:44
-
23:19
-
23:01
-
22:44
-
22:30
-
22:23
-
22:00
-
21:46
-
21:38
-
21:13
-
21:04
-
21:04
-
20:45
-
20:18
-
20:16
-
19:53
-
19:46
-
19:42
-
19:23
-
19:17
-
19:01
-
18:54
-
18:48
-
18:42
-
18:33
-
18:14
-
18:04
-
18:04
-
17:43
Партнерский контент