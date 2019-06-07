«Эвертон» хочет получить от «Тоттенхэма» Роуза и доплату за Люку Диня

Британский клуб «Эвертон» выдвинул свои требования лондонскому «Тоттенхэм Хотспур», который хочет заполучить защитника «ирисок» Лука Диня. Об этом сообщает The Sun.



За 25-летнего француза «Эвертон» хочет получить защитника «Тоттенхэма» Дэнни Роуза и доплату. Сообщается, что такой трансфер маловероятен, ведь по ходу 2019 года Роуз вернулся в основную обойму команды Маурисио Почеттино — тренер рассчитывает на него в новом сезоне. Тем не менее, «Тоттенхэм» продолжит переговоры по трансферу Диня.



В сезоне-2018/19 Лука Динь провёл 35 матчей в английском чемпионате. На его счету четыре забитых мяча и четыре результативные передачи. Защитник стал одним из лидеров чемпионата по количеству созданных для партнёров голевых шансов.