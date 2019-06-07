Раньери: в футболе нет ничего невозможного, я доказал это в «Лестере»
Бывший главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери поделился мнением о будущем римского клуба.
«Сейчас «Роме» важно найти главного тренера и спортивного директора, позволив им работать в одном русле. «Рома» способна сражаться за топ-4. Футбол — это здорово, ведь здесь нет ничего невозможного. Думаю, я доказал это в «Лестер Сити». Желаю «Роме» всего наилучшего», — приводит слова Раньери Sky Sport Italia.
Раньери возглавил «Рому» в начале марта этого года после отставки Эусебио Ди Франческо, который был уволен после вылета из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Порту» в 1/8 финала. Для итальянца этот приход в стан «волков» стал вторым в тренерской карьере. Ранее он работал с командой с 2009 по 2011 год.
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