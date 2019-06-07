«Интер» выставил на продажу Найнгголана, игрок хочет вернуться в «Рому»

«Интер» включил в список футболистов, которые выставлены на трансфер, полузащитника Раджу Найнгголана, который хочет вернуться в «Рому». Как сообщает Corriere della Sera, миланский клуб желает расстаться с хавбеком по рекомендации нового главного тренера «Интера» Антонио Конте.

31-летний футболист хотел бы снова защищать цвета «Ромы», но нерадзурри не собираются продавать его дешевле, чем за € 29 млн. Зимой к бельгийскому футболисту также проявлял интерес «ПСЖ».

В минувшем сезоне Найнгголан провёл в составе своего клуба в итальянской Серии А 29 матчей, в которых он забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

Бельгиец выступал за «Рому» с 2014 по 2018 годы, после чего перешёл в «Интер», заключив контракт до 2022 года.