«Енисей» сделал предложение Адиеву

Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев может возглавить «Енисей». Красноярский клуб уже сделал специалисту контрактное предложение.



Адиев занимал пост наставника «Анжи» с 2018 по 2019 год. Под его руководством команда, испытывая серьёзные финансовые трудности, заняла предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вылетела в ФНЛ.



«Енисей» в свою очередь также не сумел сохранить прописку в высшем дивизионе и финишировал на последней, 16-й, строчке, отстав от махачкалинцев на одно очко.



Адиев, будучи футболистом, защищал цвета таких клубов, как «Анжи», ЦСКА, «Ахмат» и «Нижний Новгород». После начала тренерской карьеры в 2010 году Магомед работал в «Нижнем Новгороде», «Волге» и «Ахмате».



Адиев попрощался с «Анжи»