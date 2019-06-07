Дзюба: получится забить Сан-Марино — буду рад, все предпосылки к этому есть

Нападающий сборной России Артём Дзюба рассказал о состоянии поля на стадионе в Саранске, где россияне проведут отборочный матч чемпионата Европы 2020 года с командой Сан-Марино. Встреча состоится завтра, 8 июня, начало — в 19:00 мск.
«Поле в хорошем состоянии, но надеюсь, что в день матча оно будет ещё лучше, немного суховато. В целом, очень красивый стадион и хорошее поле. Мы довольны. Хорошо нас встретили, очень красивый город. Нам всё нравится и мы рады приехать. Для жителей Саранска этот матч — праздник. Мы хотим принять участие в этом празднике и порадовать всех. Очень приятно приезжать и видеть, что люди заинтересованы в сборной России.
У нас есть свои цели и задачи, как сказал Станислав Саламович. Мы должны их выполнить. Каждый должен отдаваться полностью на футбольном поле и тогда будет результат. Цели забить Сан-Марино у меня нет, получится — я буду рад. Все предпосылки к этому есть», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.
- 7 июня 2019
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