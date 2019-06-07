Дзюба: сегодня вечером узнаю полностью весь состав Сан-Марино
Нападающий сборной России Артём Дзюба рассказал, что думает об игре в Саранске с командой Сан-Марино, которая пройдёт при жаркой погоде.
«Абсолютно нормально, мы привыкли к этому. На чемпионате мира было тоже жарко. У нас крепкие ребята, никакая погода нас не остановит. У нас есть цель — мы идём к ней, вот и всё. Что касается соперника, то сегодня вечером я узнаю полностью весь состав Сан-Марино», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.
Матч Россия — Сан-Марино состоится завтра, 8 июня, и начнётся в 19:00 мск. На стадионе «Мордовия-Арена» ожидается аншлаг. За гостей будут болеть около 10 фанатов. Встречу обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом.
Дзюба ответил, как отреагирует, если на поле выбежит болельщица в купальнике
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