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Погребняк и Фидлер продлили контракты с «Уралом»

Погребняк и Фидлер продлили контракты с «Уралом»
Футбол / РПЛ 0

Капитан «Урала» Артём Фидлер, а также нападающий Павел Погребняк продолжат выступать в нашей команде. Накануне с ними были заключены новые контракты. Соглашения рассчитаны на один год и будут действовать до конца сезона-2019/20.

Артём Фидлер является уроженцем Екатеринбурга, дебютировал за «Урал» 14 лет назад и провёл в составе этой команды чуть меньше 300 матчей. Павел Погребняк пополнил состав «Урала» в прошлом году; минувшей весной в его активе 14 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых он отметился 3 забитыми мячами.

«Желаем игрокам успешного сезона, уверенной игры и отсутствия травм!» — говорится на официальном сайте уральского клуба.

«Урал» в минувшем сезоне занял 10-е место в таблице РПЛ.

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