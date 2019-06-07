Погребняк и Фидлер продлили контракты с «Уралом»

Капитан «Урала» Артём Фидлер, а также нападающий Павел Погребняк продолжат выступать в нашей команде. Накануне с ними были заключены новые контракты. Соглашения рассчитаны на один год и будут действовать до конца сезона-2019/20.



Артём Фидлер является уроженцем Екатеринбурга, дебютировал за «Урал» 14 лет назад и провёл в составе этой команды чуть меньше 300 матчей. Павел Погребняк пополнил состав «Урала» в прошлом году; минувшей весной в его активе 14 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых он отметился 3 забитыми мячами.



«Желаем игрокам успешного сезона, уверенной игры и отсутствия травм!» — говорится на официальном сайте уральского клуба.

«Урал» в минувшем сезоне занял 10-е место в таблице РПЛ.