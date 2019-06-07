Ривалдо: Гризманн — отличный игрок, но лучше бы «Барселона» вернула Неймара

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо высказал мнение, что испанскому клубу было бы лучше предпринять попытки вернуть форварда «ПСЖ» Неймара, нежели пытаться подписать контракт с нападающим Антуаном Гризманном.

«Если бы я мог выбрать одного игрока, который подпишет контракт с „Барселоной“ этим летом, это был бы Неймар. Болельщики уже знают, на что он способен, он доказал свою ценность для клуба в прошлый раз. Он прекрасно сыгрался с Месси и Суаресом. Он также является хорошей альтернативой для атаки, когда Месси нет на поле.

Гризманн — отличный игрок, но он никогда не играл в «Барселоне» или с Месси и Суаресом. Конечно, если ему удастся выступить так же, как в «Атлетико», то он, безусловно, может стать отличным дополнением к команде. Но я предпочитаю Неймара по причинам, которые указал выше. Он знает клуб и, вероятно, регулярно общается с Суаресом и Месси. Возвращение Неймара, может, не порадует всех болельщиков после того, как он ушёл в «ПСЖ», но, если он поможет им выиграть Лигу чемпионов, болельщики простят всё», — цитирует Ривалдо Four Four Two.