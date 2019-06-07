Президент ПФЛ: пересмотр итогов сезона? В перспективе это возможно

Президент ПФЛ Андрей Соколов рассказал о возможных последствиях скандального матча «Черноморец» — «Чайка».



«Эмоций от решения КДК у меня никаких не было по той причине, что о решении я был проинформирован в ходе общего собрания ПФЛ и довёл эту информацию до клубов. Решение КДК применительно к футболистам, руководителю команды и руководству я считаю разумным, ведь я сам входил и продолжаю входить в комиссию РФС по изучению обстоятельств данного матча. На сегодняшний день это разумное решение.



Расследование по линии правоохранительных органов продолжается, так как было обращение со стороны руководителя РФС. Мы знаем, что необходимые действия сейчас проводят, будем ждать изучения всех обстоятельств. Со своей стороны могу сказать, что продолжу деятельность в рабочей группе, основываясь на дополнительной информации, которая появится, и на информации от внутренних органов.



Что касается пересмотров итогов сезона, то этот вопрос не входит в компетенцию лиги. Дисциплинарные санкции возможны, если будут обстоятельства, которые могут, например, дать обратную силу принятым решениям, таким как выдача наград и так далее. В перспективе это возможно. А что касается участия в соревнованиях под эгидой РФС, то «Чайка» получила лицензию РФС, получил право выступать в ФНЛ, будет в числе участников лиги, как и «Черноморец» в ПФЛ, ведь он тоже имеет лицензию РФС. Надеюсь, продолжит участие и «Урожай». На определённых этапах могут происходить различные ситуации, на них лига и РФС будут реагировать. Ничего невозможного нет», — сказал Соколов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Третяком.

Настоящий детектив: в России официально выявлена сдача матча РФС, как и обещал, начал выносить санкции по итогам скандальной игры «Чайка» — «Черноморец».