Виллиан вызван в сборную Бразилии вместо травмированного Неймара
Нападающий лондонского «Челси» Виллиан вызван в сборную Бразилии, которая ведёт подготовку к Кубку Америки—2019. Об этом сообщает сайт Бразильской конфедерации футбола.
В составе бразильской национальной команды Виллиан заменит нападающего Неймара, который надолго выбыл из строя из-за разрыва связок голеностопа.
Кубок Америки—2019 пройдёт в Бразилии с 15 июня по 7 июля.
Сборная Бразилии попала в группу А. Вместе с ней в группе выступят национальные команды Боливии, Перу и Венесуэлы.
30-летний Виллиан в минувшем сезоне принял участие в 32 матчах английского национального чемпионата (26 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отметился шестью результативными передачами.
Неймара обвиняют в киберпреступлении
- 7 июня 2019
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