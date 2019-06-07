Виллиан вызван в сборную Бразилии вместо травмированного Неймара

Нападающий лондонского «Челси» Виллиан вызван в сборную Бразилии, которая ведёт подготовку к Кубку Америки—2019. Об этом сообщает сайт Бразильской конфедерации футбола.

В составе бразильской национальной команды Виллиан заменит нападающего Неймара, который надолго выбыл из строя из-за разрыва связок голеностопа.

Кубок Америки—2019 пройдёт в Бразилии с 15 июня по 7 июля.

Сборная Бразилии попала в группу А. Вместе с ней в группе выступят национальные команды Боливии, Перу и Венесуэлы.

30-летний Виллиан в минувшем сезоне принял участие в 32 матчах английского национального чемпионата (26 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отметился шестью результативными передачами.