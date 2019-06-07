Неймара обвиняют в киберпреступлении

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар дал показания по делу об изнасиловании, в котором его обвиняет модель Нажила Триндади. Слушание прошло в Рио-де-Жанейро (Бразилия), сообщает AS.



Помимо изнасилования футболисту инкриминируют киберпреступление — якобы он выложил фотографии девушки в Сеть без её ведома.



«Хочу поблагодарить всех за поддержку, за те сообщения, которые я получаю от друзей. Чувствую вашу любовь, спасибо», — заявил бразилец.



Адвокат Неймара Майра Фернандес заявила, что он продолжает верить в свою невиновность и находится в спокойном состоянии.



Ранее Нажила Триндади поделилась подробностями ночи, которую она провела с футболистом 15 мая в одном из парижских отелей. По её словам, футболист бил её и вёл себя грубо.

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