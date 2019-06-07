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«Чемпионат» получил благодарность от ПФЛ

«Чемпионат» получил благодарность от ПФЛ
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

7 июня в Москве состоялись общее собрание членов Профессиональной футбольной лиги и торжественный вечер, на котором были подведены итоги спортивного сезона 2018–2019 годов.

На вечере состоялось чествование победителей, призеров и лауреатов.

Призёры ОЛИМП – первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2018–2019

Группа «Запад»
1. «Текстильщик» Иваново
2. «Локомотив-Казанка» Москва
3. «Велес» Москва

Группа «Центр»
1. «Торпедо Москва»
2. «Сокол» Саратов
3. «Металлург» Липецк

Группа «Юг»
1. «Чайка» Песчанокопское
2. «Урожай» Краснодар
3. «Волгарь» Астрахань

Группа «Урал-Приволжье»
1. «Нефтехимик» Нижнекамск
2. «КАМАЗ» Набережные Челны
3. «Сызрань 2003»

Группа «Восток»
1. «Сахалин» Южно-Сахалинск
2. «Иртыш» Омск
3. «Зенит» Иркутск

Список лауреатов сезона

Лучшие игроки

Группа «Запад» – Александр Долгов («Локомотив-Казанка» Москва)
Группа «Центр» – Рагим Садыхов («Торпедо Москва»)
Группа «Юг» – Амур Калмыков («Урожай» Краснодар)
Группа «Урал-Приволжье» – Мераби Уридия («Нефтехимик» Нижнекамск)
Группа «Восток» – Андрей Разборов («Иртыш» Омск)

Лучшие бомбардиры

Группа «Запад» – Александр Долгов («Локомотив-Казанка» Москва)
Группа «Центр» – Иван Сергеев («Торпедо Москва»)
Группа «Юг» – Амур Калмыков («Урожай» Краснодар)
Группа «Урал-Приволжье» – Александр Субботин («Звезда» Пермь)
Группа «Восток» – Андрей Разборов («Иртыш» Омск)

Лучшие тренеры

Группа «Запад» – Денис Бояринцев («Текстильщик» Иваново)
Группа «Центр» – Игорь Колыванов («Торпедо Москва»)
Группа «Юг» – Виталий Семакин («Чайка» Песчанокопское)
Группа «Урал-Приволжье» – Михаил Белов («Носта» Новотроицк)
Группа «Восток» – Владимир Арайс («Иртыш» Омск)

Лучшие молодые игроки

Группа «Запад» – Александр Долгов («Локомотив-Казанка» Москва)
Группа «Центр» – Дмитрий Лаврищев («Ротор-2» Волгоград)
Группа «Юг» – Николай Гиоргобиани («Чайка» Песчанокопское)
Группа «Урал-Приволжье» – Денис Макаров («Нефтехимик» Нижнекамск)
Группа «Восток» – Владимир Марков («Чита»)

Лауреаты премии «За активность в реализации социальных акций»

«Волга» Ульяновск, «Текстильщик» Иваново, «Химик» Новомосковск, «Металлург» Липецк.

Стоит отметить, что «Чемпионат» также был отмечен лигой — ПФЛ поблагодарила портал за плодотворное сотрудничество.

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