«Чемпионат» получил благодарность от ПФЛ

7 июня в Москве состоялись общее собрание членов Профессиональной футбольной лиги и торжественный вечер, на котором были подведены итоги спортивного сезона 2018–2019 годов.
На вечере состоялось чествование победителей, призеров и лауреатов.
Призёры ОЛИМП – первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2018–2019
Группа «Запад»
1. «Текстильщик» Иваново
2. «Локомотив-Казанка» Москва
3. «Велес» Москва
Группа «Центр»
1. «Торпедо Москва»
2. «Сокол» Саратов
3. «Металлург» Липецк
Группа «Юг»
1. «Чайка» Песчанокопское
2. «Урожай» Краснодар
3. «Волгарь» Астрахань
Группа «Урал-Приволжье»
1. «Нефтехимик» Нижнекамск
2. «КАМАЗ» Набережные Челны
3. «Сызрань 2003»
Группа «Восток»
1. «Сахалин» Южно-Сахалинск
2. «Иртыш» Омск
3. «Зенит» Иркутск
Список лауреатов сезона
Лучшие игроки
Группа «Запад» – Александр Долгов («Локомотив-Казанка» Москва)
Группа «Центр» – Рагим Садыхов («Торпедо Москва»)
Группа «Юг» – Амур Калмыков («Урожай» Краснодар)
Группа «Урал-Приволжье» – Мераби Уридия («Нефтехимик» Нижнекамск)
Группа «Восток» – Андрей Разборов («Иртыш» Омск)
Лучшие бомбардиры
Группа «Запад» – Александр Долгов («Локомотив-Казанка» Москва)
Группа «Центр» – Иван Сергеев («Торпедо Москва»)
Группа «Юг» – Амур Калмыков («Урожай» Краснодар)
Группа «Урал-Приволжье» – Александр Субботин («Звезда» Пермь)
Группа «Восток» – Андрей Разборов («Иртыш» Омск)
Лучшие тренеры
Группа «Запад» – Денис Бояринцев («Текстильщик» Иваново)
Группа «Центр» – Игорь Колыванов («Торпедо Москва»)
Группа «Юг» – Виталий Семакин («Чайка» Песчанокопское)
Группа «Урал-Приволжье» – Михаил Белов («Носта» Новотроицк)
Группа «Восток» – Владимир Арайс («Иртыш» Омск)
Лучшие молодые игроки
Группа «Запад» – Александр Долгов («Локомотив-Казанка» Москва)
Группа «Центр» – Дмитрий Лаврищев («Ротор-2» Волгоград)
Группа «Юг» – Николай Гиоргобиани («Чайка» Песчанокопское)
Группа «Урал-Приволжье» – Денис Макаров («Нефтехимик» Нижнекамск)
Группа «Восток» – Владимир Марков («Чита»)
Лауреаты премии «За активность в реализации социальных акций»
«Волга» Ульяновск, «Текстильщик» Иваново, «Химик» Новомосковск, «Металлург» Липецк.
Стоит отметить, что «Чемпионат» также был отмечен лигой — ПФЛ поблагодарила портал за плодотворное сотрудничество.
- 7 июня 2019
-
20:33
-
20:32
-
20:18
-
20:04
-
19:57
-
19:53
-
19:39
-
19:34
-
19:05
-
19:00
-
18:59
-
18:54
-
18:36
-
18:30
-
18:13
-
18:07
-
17:54
-
17:42
-
17:41
-
17:25
-
17:13
-
17:07
-
16:58
-
16:44
-
16:41
-
16:31
-
16:22
-
16:04
-
15:52
-
15:41
-
15:30
-
15:19
-
15:05
-
15:01
-
14:51