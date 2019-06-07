«Чемпионат» получил благодарность от ПФЛ

7 июня в Москве состоялись общее собрание членов Профессиональной футбольной лиги и торжественный вечер, на котором были подведены итоги спортивного сезона 2018–2019 годов.



На вечере состоялось чествование победителей, призеров и лауреатов.



Призёры ОЛИМП – первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2018–2019



Группа «Запад»

1. «Текстильщик» Иваново

2. «Локомотив-Казанка» Москва

3. «Велес» Москва



Группа «Центр»

1. «Торпедо Москва»

2. «Сокол» Саратов

3. «Металлург» Липецк



Группа «Юг»

1. «Чайка» Песчанокопское

2. «Урожай» Краснодар

3. «Волгарь» Астрахань



Группа «Урал-Приволжье»

1. «Нефтехимик» Нижнекамск

2. «КАМАЗ» Набережные Челны

3. «Сызрань 2003»



Группа «Восток»

1. «Сахалин» Южно-Сахалинск

2. «Иртыш» Омск

3. «Зенит» Иркутск



Список лауреатов сезона



Лучшие игроки



Группа «Запад» – Александр Долгов («Локомотив-Казанка» Москва)

Группа «Центр» – Рагим Садыхов («Торпедо Москва»)

Группа «Юг» – Амур Калмыков («Урожай» Краснодар)

Группа «Урал-Приволжье» – Мераби Уридия («Нефтехимик» Нижнекамск)

Группа «Восток» – Андрей Разборов («Иртыш» Омск)

Лучшие бомбардиры

Группа «Запад» – Александр Долгов («Локомотив-Казанка» Москва)

Группа «Центр» – Иван Сергеев («Торпедо Москва»)

Группа «Юг» – Амур Калмыков («Урожай» Краснодар)

Группа «Урал-Приволжье» – Александр Субботин («Звезда» Пермь)

Группа «Восток» – Андрей Разборов («Иртыш» Омск)



Лучшие тренеры



Группа «Запад» – Денис Бояринцев («Текстильщик» Иваново)

Группа «Центр» – Игорь Колыванов («Торпедо Москва»)

Группа «Юг» – Виталий Семакин («Чайка» Песчанокопское)

Группа «Урал-Приволжье» – Михаил Белов («Носта» Новотроицк)

Группа «Восток» – Владимир Арайс («Иртыш» Омск)

Лучшие молодые игроки

Группа «Запад» – Александр Долгов («Локомотив-Казанка» Москва)

Группа «Центр» – Дмитрий Лаврищев («Ротор-2» Волгоград)

Группа «Юг» – Николай Гиоргобиани («Чайка» Песчанокопское)

Группа «Урал-Приволжье» – Денис Макаров («Нефтехимик» Нижнекамск)

Группа «Восток» – Владимир Марков («Чита»)



Лауреаты премии «За активность в реализации социальных акций»



«Волга» Ульяновск, «Текстильщик» Иваново, «Химик» Новомосковск, «Металлург» Липецк.



Стоит отметить, что «Чемпионат» также был отмечен лигой — ПФЛ поблагодарила портал за плодотворное сотрудничество.