«Манчестер Юнайтед» расстался с Валенсией и Эррерой, но хочет сохранить Мату

«Манчестер Юнайтед» расстался с двумя футболистами, сообщает официальный сайт клуба.
По истечении контрактов стан манкунианцев покинули эквадорский защитник Луис Антонио Валенсия и испанский полузащитник Андер Эррера. При этом новое соглашение предложено испанскому хавбеку Хуану Мануэлю Мате.
33-летний Валенсия выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2009 года. Всего за «МЮ» он провёл 339 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 25 забитых мячей, а также отдал 62 результативные передачи.
29-летний Эррера перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году. В футболке манкунианцев он выходил на поле 189 раз, забил 20 голов и отдал 27 голевых передач.
В минувшем сезоне «МЮ» финишировал на шестом месте в чемпионате Англии. В следующем сезоне клуб будет выступать в Лиге Европы.
- 7 июня 2019
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