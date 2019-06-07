Врачи «ПСЖ» вылетели в Бразилию, чтобы оценить состояние Неймара

Сотрудники медицинского штаба «ПСЖ» отправились в Бразилию, чтобы обследовать нападающего команды Неймара, сообщает официальный сайт клуба.

Медики должны установить степень серьёзности травмы футболиста, которую он получил в товарищеском матче за сборную Бразилии с Катаром. Ранее сообщалось, что форвард получил разрыв связок голеностопа и пропустит Кубок Америки — 2019.

Напомним, ранее Неймар пропустил более трёх месяцев из-за рецидива травмы пятой плюсневой кости правой ноги.

В минувшем сезоне 27-летний Неймар принял участие в 17 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором 15 забитых мячей (5 — с пенальти) и семи результативных передач. Контракт игрока с клубом действителен до лета 2022 года.