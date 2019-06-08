Модрич: уверен, что Бэйл находится в потрясающей форме

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Уэльса, за которую играет его одноклубник по «Королевскому клубу» нападающий Гарет Бэйл.

«Играть за клуб и сборную – это две совершенно разные вещи. Они абсолютно никак не взаимосвязаны. Я знаю, что значит для Гарета играть за сборную Уэльса. Поэтому не думаю, что отсутствие игровой практики в „Реале“ как-то повлияет на его игру.

Гарет — невероятный футболист. Мы играем вместе уже 10 лет, он отличный партнёр по команде. Его достижения в карьере являются чем-то экстраординарным. Я уверен, что он находится в потрясающей форме.

После поражения от Венгрии у нас больше нет права на ошибку. Мы ожидаем, что матч с Уэльсом будет очень тяжёлым. Эта команда наряду с нами является лучшей в группе. У них организованная команда. Бэйл, безусловно, их лучший игрок. Но у Уэльса есть много других классных футболистов", — приводит слова Модрича Sky Sports.

Матч Хорватия — Уэльс состоится сегодня, 8 июня. Начало встречи в 16:00 мск.