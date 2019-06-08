Форвард «Чертаново»: в ФНЛ сборная России никому бы даже шансов не оставила

Нападающий «Чертаново» Владислав Сарвели прокомментировал поражение своей команды в контрольном матче со сборной России (0:6), который состоялся 3 июня в Новогорске.
«Ясное дело, что нам было очень тяжело. У игроков сборной России очень высокий уровень, они быстро контролировали мяч. Нам было непросто перемещаться и оборонятся против них. Нашей задачей было показать себя и продемонстрировать контригру. Иногда это получалось, иногда нет. Сборная действительно нас душила в игре.
Была ли установка перед матчем — не играть жестко? Таких установок не было. Хотя, понятно, что это товарищеская игра. Но, когда выходишь на поле, это забывается. Все ребята боролись. Намерено от стыков никто не уходил, но и специально жёстко не играли.
Насколько уровень сборной сопоставим с командой ФНЛ? Думаю, вообще несопоставим. В сборной ребята лучше контактируют мяч и гораздо быстрее принимают решения. Это небо и земля. В ФНЛ сборная никому бы даже шансов не оставила», — приводят слова Сарвели «Известия».
В июне сборная России проведёт два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Сегодня, 8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде.
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