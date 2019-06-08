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Касорла: капитанская повязка в сборной Испании — мечта, которая исполнилась

Касорла: капитанская повязка в сборной Испании — мечта, которая исполнилась
Футбол / Евро-2020 0

Полузащитник «Вильярреала» Санти Касорла поделился впечатлениями от возвращения в сборную Испании после матча отборочного турнира Евро-2016 с национальной командой Фарерских островов (4:1). Напомним, хавбек выступил в роли капитана после замены защитника Серхио Рамоса.

«С этими игроками было снова легко сыграть. Мы отлично понимаем друг друга. Очень рад вернуться в сборную. Капитанская повязка — ещё одна исполнившаяся мечта. Я был в восторге. Но главным было — помочь команде. Нужно было выиграть. В таких матчах соперник может показаться лёгким, но это не так. Мы должны были оставаться сосредоточенными после пропущенного гола и в итоге смогли одержать победу», — приводит слова Касорлы Goal.com.

Напомним, Касорла долгое время отсутствовал на поле из-за травм. С 2013 года футболист был вынужден перенести 10 операций.

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