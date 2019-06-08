Коноплянка: во время речи Шевченко бутылка так полетела и чуть кое-кого не убила

Полузащитник «Шальке» и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о пламенной речи главного тренера национальной команды Андрея Шевченко, которая помогла обыграть сборную Сербии (5:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.



«Да, там бутылка так полетела, не буду говорить кого она чуть не убила. Хорошо мотивировал нас перед игрой. Шучу. Мы с первых минут завелись и контролировали ход встречи.



Считаю, мы выполняли то, что нам сказали тренеры. Мы чувствовали друг друга, менялись. Если Малиновский опускался, я должен был подниматься. Это как партнёры в танце, они друг друга должны чувствовать, так было и у нас», — приводит слова Коноплянки Sport.ua.



Cборная Украины набрала 7 очков и закрепилась на первом месте в турнирной таблице группы В.

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