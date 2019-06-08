Роналду: постараемся сделать всё возможное для победы в Лиге наций

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финального матча Лиги наций УЕФА с национальной командой Нидерландов.
«Для меня всегда большая честь приезжать в сборную. Это моя национальная команда, носить эту форму — огромная гордость. Участие в таком турнире — особенный опыт, а забить здесь гол — это вишенка на торте.
Сборная Нидерландов — отличная команда. Они показывают очень хорошую игру. Я наблюдал за ними в последних матчах. У них отличная команда с прекрасными игроками — молодыми и более опытными. Это делает их ещё сильнее. Мы знаем, что голландцы будут сильными соперниками. Но я думаю, что и для Португалии, и для Нидерландов финал должен быть именно таким.
Это наш третий финал, и я надеюсь, что мы сможем выиграть второй трофей. Это было бы здорово. У меня есть надежда — и у команды тоже. Мы настроены позитивно и играем дома. Надеюсь, болельщики будут великолепны и создадут хорошую энергетику, которая передастся нам. Хочу, чтобы все были уверены в своих силах, потому что мы постараемся сделать всё возможное для победы. Все вместе мы можем стать чемпионами», — приводит слова Роналду пресс-служба УЕФА.
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