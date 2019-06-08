Саутгейт — о VAR: предпочёл бы, чтобы решение арбитра было окончательным

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался по поводу использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).



«Все важные решения были приняты верно. Это касается и матчей Лиги чемпионов, и недавней игры сборной Англии. Никаких жалоб нет. Я бы предпочёл, чтобы решение арбитра было окончательным. Но понимаю, что современному спорту нужны современные технологии», — приводит слова Саутгейта The National.



Напомним, сборная Англии проиграла Нидерландам в полуфинальном матче Лиги наций УЕФА со счётом 1:3. В матче за 3-е место подопечные Гарета Саутгейта встретятся с национальной командой Швейцарии. Игра состоится завтра, 9 июня. В финале Лиги наций УЕФА сыграют сборные Португалии и Нидерландов.