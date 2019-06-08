Капитан молодёжной команды «Реала» забил с центра поля в ворота «Барселоны»

В четвертьфинальной встрече турнира Copa del Rey juvenil, в котором принимают участие молодёжные команды испанских клубов, мадридский «Реал» встречался с «Барселоной». Украшением матча стал гол капитана мадридцев Антонио Бланко.



При счёте 0:1 в пользу «Барселоны» футболист перехватил мяч в центре поля и увидел, что голкипер каталонского клуба далеко вышел из ворот. Бланко незамедлительно принял решение пробить по воротам с центра поля. Голкипер «Барселоны» стал пятиться назад, но не сумел достать мяч.

Видео гола можно посмотреть в «Твиттере» Cantera Real Madrid.

Встреча завершилась со счётом 1:1. По регламенту, четвертьфинал турнира состоит из двухматчевого противостояния, и эта встреча была ответной. В первом матче «Реал» одержал победу — 2:0. «Барселона» по сумме двух матчей уступила со счётом 1:3 и покинула турнир, а мадридцы вышли в полуфинал и продолжат борьбу за трофей.