Тихонов: возвращение Промеса в «Спартак» стало бы жестом со стороны Федуна

Бывший футболист московского «Спартака» и экс-наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился мыслями о возможном возвращении в стан красно-белых полузащитника Квинси Промеса, в настоящий момент выступающего за «Севилью».



«Для президента клуба вернуть Промеса было бы огромным плюсом, потому что болельщики в большом негативе. Это был бы жест со стороны Федуна, он заработал бы себе гораздо больше очков, чем сейчас», — приводит слова Тихонова «Спорт-экспресс».



Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вместе с клубом стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал бронзовые медали в сезоне-2017/18 и выиграл Суперкубок страны в 2017 году.



В августе 2018 года Квинси перешёл в «Севилью», подписав с испанским клубом контракт до 2023 года. В минувшем сезоне Примеры 27-летний хавбек принял участие в 33 матчах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Промес верит, что вернётся в «Спартак»