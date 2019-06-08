Тихонов: возвращение Промеса в «Спартак» стало бы жестом со стороны Федуна

Бывший футболист московского «Спартака» и экс-наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился мыслями о возможном возвращении в стан красно-белых полузащитника Квинси Промеса, в настоящий момент выступающего за «Севилью».
«Для президента клуба вернуть Промеса было бы огромным плюсом, потому что болельщики в большом негативе. Это был бы жест со стороны Федуна, он заработал бы себе гораздо больше очков, чем сейчас», — приводит слова Тихонова «Спорт-экспресс».
Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вместе с клубом стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал бронзовые медали в сезоне-2017/18 и выиграл Суперкубок страны в 2017 году.
В августе 2018 года Квинси перешёл в «Севилью», подписав с испанским клубом контракт до 2023 года. В минувшем сезоне Примеры 27-летний хавбек принял участие в 33 матчах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
- 8 июня 2019
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