Дзюба: Сан-Марино — очень опасный соперник, мы не могли их вскрыть 25 минут

Нападающий сборной России Артём Дзюба высказался о победе в матче 3-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Сан-Марино (9:0).



«Я превзошёл Карпина и Аршавина по количеству голов? Приятно такую компанию обогнать. В любом случае главное, что сегодня сыграли очень сконцентрированно. Сан-Марино — очень опасный соперник. В первом тайме 25 минут не могли их вскрыть, ещё бы минут 10–15 — и началась бы не паника, конечно, но лёгкое раздражение.



Потрясающая атмосфера в Саранске. До этого было мнение, что здесь не очень любят футбол. Приношу свои извинения болельщикам из Саранска. Вот что значит стадион, инфраструктура — сразу другое отношение. Нас встретили здесь очень гостеприимно», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.

Есть рекорд! Сборная России уничтожила Сан-Марино Раньше крупнее 7:0 наши не побеждали.