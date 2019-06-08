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Дзюба: Сан-Марино — очень опасный соперник, мы не могли их вскрыть 25 минут

Дзюба: Сан-Марино — очень опасный соперник, мы не могли их вскрыть 25 минут
Футбол / Евро-2020 0

Нападающий сборной России Артём Дзюба высказался о победе в матче 3-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Сан-Марино (9:0).

«Я превзошёл Карпина и Аршавина по количеству голов? Приятно такую компанию обогнать. В любом случае главное, что сегодня сыграли очень сконцентрированно. Сан-Марино — очень опасный соперник. В первом тайме 25 минут не могли их вскрыть, ещё бы минут 10–15 — и началась бы не паника, конечно, но лёгкое раздражение.

Потрясающая атмосфера в Саранске. До этого было мнение, что здесь не очень любят футбол. Приношу свои извинения болельщикам из Саранска. Вот что значит стадион, инфраструктура — сразу другое отношение. Нас встретили здесь очень гостеприимно», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.

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