Дзюба — о прорвавшемся болельщике: девушка в купальнике выбежала интереснее

Нападающий сборной России Артём Дзюба высказался о болельщике, выбежавшем на поле во время матча 3-го тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с Сан-Марино (9:0), и сравнил его с моделью Кинси Волански, совершившей аналогичный поступок в финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» – «Ливерпуль» (0:2).



«Я подошёл к выбежавшему болельщику, потому что он получил пару аперкотов. Поймал этого парня за руку, говорю: «Что вы делаете?». Когда он бежал, дотронулся до центра поля. Может, ставку сделал, неспроста ведь.



Меня поражает, как люди его не могли поймать долго. Он ведь сам скользит. Странно, что за ним очень долго бегали. Парень скоростной, но девушка в купальнике выбежала интереснее», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.

«Бойфренд Волански выбежал на поле после нас, но его сразу задержала ФСБ» Участник Pussy Riot Пётр Верзилов сравнил свою акцию на ЧМ-2018 и забег Кинси Волански в финале ЛЧ.