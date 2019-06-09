В матче чемпионата Украины напали на судью и подожгли кресла

Во время переходного матча «Волынь» – «Карпаты» (1:3) за право играть в Украинской премьер-лиге главный тренер хозяев Андрей Тлумак ударил главного арбитра встречи Максима Козыряцкого.



Во время матча активные болельщики гостей подожгли сиденья на стадионе. А ближе к концу встречи фанаты хозяев выбежали на поле и попытались напасть на судью. Один из болельщиков запустил в арбитра кресло, когда Козыряцкий направился в сторону подтрибунного помещения. В это же время к судье навстречу вышел главный тренер «Волыни». Сначала Тлумак толкнул арбитра, а затем ударил его в спину.



В итоге матч был прерван, а позднее было объявлено о его окончании. Благодаря гостевой победе «Карпаты» сохранили место в премьер-лиге.