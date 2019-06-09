Куртуа — Азару: добро пожаловать в лучший в мире клуб!

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал переход соотечественника, Эдена Азара, в стан «сливочных».



«Добро пожаловать в лучший в мире клуб! Куда бы я ни перешёл, Азар должен прийти следом и играть вместе со мной. Мы не позволим друг другу никуда уйти», — приводит слова голкипера Football.London.



Помимо сборной Бельгии Куртуа и Азар долгое время играли вместе в составе лондонского «Челси». В 2018 году голкипер перешёл в «Реал», и теперь тот же путь проделал его партнёр по национальной команде. Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма трансфера составит € 100 млн.



В минувшем сезоне 28-летний хавбек в 37 матчах английской Премьер-лиги забил 16 мячей и отдал 15 результативных передач. В его активе также 2 забитых мяча и 2 голевых паса в 8 встречах Лиги Европы, победителями которой стали футболисты «Челси».