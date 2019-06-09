Гюнеш — о результате матча с Францией: это не такая большая победа

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш прокомментировал результат матча 3-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 со сборной Франции (2:0).
«Мы провели хороший матч. Мы победили, но впереди нас ждёт встреча с Исландией. Нужно как можно скорее отключиться от этого результата и готовиться к следующему матчу. О прошедшей игре можно много говорить, но не будем жить в мире воображения. Мы были единым целым, болельщики были превосходными. У нас была надежда, и мы рады, что всё получилось. Франция это Франция. Мы не относимся к этому результату как к победе над чемпионом мира. Мы победили в матче с соперником по группе. Это не такая большая победа», — приводит слова Гюнеша Haberturk.
Сборная Турции, набрав 9 очков, поднялась на первое место в группе H. У Франции осталось 6 очков, и теперь сборная занимает второе место, опережая Исландию по дополнительным показателям.
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