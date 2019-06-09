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Две судейские бригады из России обслужат отборочные матчи 4-го тура Евро-2020

Две судейские бригады из России обслужат отборочные матчи 4-го тура Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Российские арбитры Алексей Еськов и Владислав Безбородов получили назначение на матчи четвёртого тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Еськову доверили матч группы G, в котором встретятся сборные Северной Македонии и Австрии. Ассистентами главного судьи будут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян, а Владимир Москалёв назначен резервным арбитром. Встреча состоится завтра, 10 июня, в Скопье.

Владислав Безбородов обслужит матч группы A между сборными Чехии и Черногории вместе с ассистентами Валерием Данченко и Максимом Гаврилиным. Резервным судьёй назначен Кирилл Левников. Матч также будет сыгран завтра, 10 июня, в чешском Оломоуце.

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