Семёнов: у сборной России не возникло никаких трудностей в матче с Сан-Марино

Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов поделился впечатлениями от матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (9:0).



«Отличная атмосфера, отлично встретили. Поле отличного качества, такие стадионы нужны в Премьер-Лиге. Надеюсь, Саранск будет принимать матчи. Никаких трудностей у нас вчера не возникло, но, даже не смотря на счёт, просто не было. Мне вчера тоже, конечно, хотелось забить гол, были к этому предпосылки, но, к сожалению, не удалось. Самое яркое впечатление от Саранска? Атмосфера на стадионе, как люди болели за нас и гнали вперёд.

Рассмотрел бы предложение «Мордовии» если бы играла в Премьер-Лиге? Я сейчас играю за «Ахмат», а варианты на будущее пока не рассматриваю.



Наш будущий соперник — Кипр. Очень организованная и серьёзная команда. Завтра на теории мы просмотрим, чтобы знать их сильные и слабые стороны. Остались ли силы? Их ещё полно, у нас впереди ещё три рабочих дня. Хотим в них вложить всех себя, а потом спокойно уйти в отпуск", — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.