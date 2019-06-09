Семёнов: у сборной России не возникло никаких трудностей в матче с Сан-Марино

Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов поделился впечатлениями от матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (9:0).
«Отличная атмосфера, отлично встретили. Поле отличного качества, такие стадионы нужны в Премьер-Лиге. Надеюсь, Саранск будет принимать матчи. Никаких трудностей у нас вчера не возникло, но, даже не смотря на счёт, просто не было. Мне вчера тоже, конечно, хотелось забить гол, были к этому предпосылки, но, к сожалению, не удалось. Самое яркое впечатление от Саранска? Атмосфера на стадионе, как люди болели за нас и гнали вперёд.
Рассмотрел бы предложение «Мордовии» если бы играла в Премьер-Лиге? Я сейчас играю за «Ахмат», а варианты на будущее пока не рассматриваю.
Наш будущий соперник — Кипр. Очень организованная и серьёзная команда. Завтра на теории мы просмотрим, чтобы знать их сильные и слабые стороны. Остались ли силы? Их ещё полно, у нас впереди ещё три рабочих дня. Хотим в них вложить всех себя, а потом спокойно уйти в отпуск", — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.
- 9 июня 2019
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