Хендерсон: уверен, игроки сборной Англии правильно среагируют на ошибки

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон отметил, что с оптимизмом смотрит на будущее национальной команды.



«Ошибки случаются в футболе, нужно на них реагировать и вовремя исправляться. Все допускали ошибки, это часть игры и часть спорта. Уверен, игроки сборной Англии будут правильно реагировать на ошибки и смогут стать лучше в долгосрочной перспективе. Теперь мы хотим сконцентрироваться на своей игре. В матче с Нидерландами мы были в сантиметре от победы, а нам противостоял сильный соперник.



Не думаю, что всё очень плохо. Мы ни в коем случае не опускаем руки. Есть много компонентов, которые мы можем сделать лучше. У нас ещё год до чемпионата Европы. Я позитивно настроен на будущее», — приводит слова Хендерсона Sky Sports.



Сегодня, 9 июня, сборная Англии сыграет со Швейцарией в матче за 3-е место в Лиге наций УЕФА. Начало матча — в 16:00 мск.

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