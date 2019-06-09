Гилерме — Смолову: тяжёлая игра для меня, брат! Я очень устал

Голкипер сборной России Маринато Гилерме подшутил над форвардом национальной команды Фёдором Смоловым, который опубликовал в «Инстаграме» фото с ним после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино (9:0).



«Тяжёлая игра для меня, брат! Я очень устал», — написал Гилерме в ответ на пост Смолова.



Нападающий шутку оценил и в аналогичном стиле ответил голкиперу. «Брат, твою форму даже стирать не стали после матча», — написал Смолов.

Фото: «Инстаграм» Фёдора Смолова

Бельгийцы обошли сборную России в группе I и, набрав девять очков, возглавляют таблицу группы. В следующем туре сборная России сыграет с национальной командой Кипра. Встреча состоится 11 июня на стадионе «Нижний Новгород». Начало матча — в 21:45 мск.