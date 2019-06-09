41-летняя бразильянка стала самым возрастным игроком в истории женских ЧМ
Игрок женской сборной Бразилии и французского «ПСЖ» Формига, вышедшая в стартовом составе национальной команды на матч первого тура женского чемпионата мира по футболу со сборной Ямайки, стала самой возрастной спортсменкой в истории турнира, говорится в сообщении ESPN FC.
Рекордное достижение, установленное бразильянкой, составляет 41 год и 98 дней. Однако этот результат, вероятнее всего, продержится недолго. Бразильянка сумеет превзойти его в следующих матчах турнира.
Формига является живой легендой женского футбола. Нынешний чемпионат мира, проходящий во Франции, является для бразильянки седьмым в профессиональной карьере. Дебют Формиги в национальной команде произошёл в 1995 году. Спортсменке на тот момент было всего 17 лет.
- 9 июня 2019
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