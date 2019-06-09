Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

41-летняя бразильянка стала самым возрастным игроком в истории женских ЧМ

41-летняя бразильянка стала самым возрастным игроком в истории женских ЧМ
Футбол / Прочие турниры 0

Игрок женской сборной Бразилии и французского «ПСЖ» Формига, вышедшая в стартовом составе национальной команды на матч первого тура женского чемпионата мира по футболу со сборной Ямайки, стала самой возрастной спортсменкой в истории турнира, говорится в сообщении ESPN FC.

Рекордное достижение, установленное бразильянкой, составляет 41 год и 98 дней. Однако этот результат, вероятнее всего, продержится недолго. Бразильянка сумеет превзойти его в следующих матчах турнира.

Формига является живой легендой женского футбола. Нынешний чемпионат мира, проходящий во Франции, является для бразильянки седьмым в профессиональной карьере. Дебют Формиги в национальной команде произошёл в 1995 году. Спортсменке на тот момент было всего 17 лет.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент