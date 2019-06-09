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На турнире в Греции игроки «Бешикташа» U16 сняли проституток в отель

На турнире в Греции игроки «Бешикташа» U16 сняли проституток в отель
Футбол / Прочие турниры 0

В серьёзный скандал попали футболисты «Бешикташа» U16, сообщает Bild.

По информации источника, юношеская команда турецкого гранда принимала участие в международном турнире в Греции на острове Родос Cup of Rhodes Knights 2019. В ночь перед дебютной игрой футболисты «Бешикташа» сняли проституток прямо в отель, где базировалась их команда. При этом сообщается, что на проституток игроки вышли через своих тренеров, которые воспользовались их услугами ранее.

Вокруг этой ситуации уже разразился серьёзный скандал, так как молодым футболистам не исполнилось ещё и 18 лет. Игроки, замешанные в скандале, уже отстранены клубом от тренировок и игр.

Отметим, что ночной загул не помешал «Бешикташу» на следующий день обыграть со счётом 2:1 «Панатинаикос», который является действующим победителем турнира.

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