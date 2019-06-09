«Интер» хочет купить Лукаса Васкеса

Миланский «Интер» проявляет интерес к нападающему мадридского «Реала» Лукасу Васкесу, утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

По данным источника, спортивный директор «нерадзурри» Пьеро Аузилио в данный момент находится в Мадриде и ведёт переговоры о переходе форварда. Сумма трансфера может составить € 30 млн. Васкес не входит в планы главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, поэтому игрок вполне может быть продан в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне 27-летний Васкес принял участие в 31 матче испанского национального чемпионата (15 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился тремя результативными передачами. Контракт игрока со «сливочными» действует до лета 2021 года.