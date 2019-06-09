«Интер» хочет купить Лукаса Васкеса
Миланский «Интер» проявляет интерес к нападающему мадридского «Реала» Лукасу Васкесу, утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
По данным источника, спортивный директор «нерадзурри» Пьеро Аузилио в данный момент находится в Мадриде и ведёт переговоры о переходе форварда. Сумма трансфера может составить € 30 млн. Васкес не входит в планы главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, поэтому игрок вполне может быть продан в летнее трансферное окно.
В минувшем сезоне 27-летний Васкес принял участие в 31 матче испанского национального чемпионата (15 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился тремя результативными передачами. Контракт игрока со «сливочными» действует до лета 2021 года.
Лукас Васкес: иногда не хватает уважения к «Реалу»
- 9 июня 2019
-
18:08
-
18:01
-
17:54
-
17:39
-
17:37
-
17:23
-
17:16
-
17:00
-
16:53
-
16:45
-
16:33
-
16:16
-
16:10
-
15:53
-
15:49
-
15:19
-
15:11
-
14:49
-
14:38
-
14:25
-
14:20
-
13:59
-
13:37
-
13:36
-
13:18
-
13:16
-
13:06
-
13:00
-
12:54
-
12:43
-
12:35
-
12:12
-
12:03
-
11:53
-
11:43
Партнерский контент