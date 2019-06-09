Волански: после поступка в финале ЛЧ игроки «Ливерпуля» флиртовали со мной

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая в полуголом виде на поле «Ванда Метрополитано» в финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур», рассказала о полученных сообщениях от победителей турнира.

«Я не буду раскрывать имён, но несколько игроков „Ливерпуля“ отправили мне личные кокетливые сообщения после того, как я испортила игру. Один из них послал смайлики с сердечками, а другой — сообщение „Я видел тебя в игре“. Честно говоря, я даже не знала, кто это, пока не нажала на их профили. Я не ответила, потому что у меня уже есть парень», — приводит слова Волански The Sun.

Напомним, Волански выбежала на поле в первом тайме финального матча Лиги чемпионов. Из-за появления на поле девушки игру пришлось остановить на несколько минут. Матч был возобновлён, когда американку увели с поля.