Волански: после поступка в финале ЛЧ игроки «Ливерпуля» флиртовали со мной

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая в полуголом виде на поле «Ванда Метрополитано» в финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур», рассказала о полученных сообщениях от победителей турнира.
«Я не буду раскрывать имён, но несколько игроков „Ливерпуля“ отправили мне личные кокетливые сообщения после того, как я испортила игру. Один из них послал смайлики с сердечками, а другой — сообщение „Я видел тебя в игре“. Честно говоря, я даже не знала, кто это, пока не нажала на их профили. Я не ответила, потому что у меня уже есть парень», — приводит слова Волански The Sun.
Напомним, Волански выбежала на поле в первом тайме финального матча Лиги чемпионов. Из-за появления на поле девушки игру пришлось остановить на несколько минут. Матч был возобновлён, когда американку увели с поля.
- 9 июня 2019
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