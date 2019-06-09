Гризманн: знаю, на какие жертвы должен пойти, чтобы попасть туда, куда хочу

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал ситуацию со своим будущим.
«Я знаю, где хочу продолжить карьеру и на какие жертвы должен пойти, чтобы туда попасть. Я просто прошу немного терпения, и как только ситуация прояснится, я с удовольствием всё расскажу», — приводит слова Гризманна Marca.
В завершившемся сезоне Гризманн сыграл 48 матчей на клубном уровне. На счету футболиста 21 забитый мяч и 10 результативных передач. Контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. С 1 июля сумма отступных за 28-летнего нападающего «матрасников» снизится с € 200 млн до € 120 млн. До «Атлетико» француз выступал за «Реал Сосьедад». Главным претендентом на Гризманна называется «Барселона», которая была близка к трансферу футболиста ещё минувшим летом.
- 9 июня 2019
-
21:14
-
20:52
-
20:47
-
20:35
-
20:31
-
20:12
-
20:03
-
19:55
-
19:55
-
19:41
-
19:34
-
19:25
-
19:17
-
19:10
-
18:51
-
18:49
-
18:40
-
18:24
-
18:18
-
18:08
-
18:01
-
17:54
-
17:39
-
17:37
-
17:23
-
17:16
-
17:00
-
16:53
-
16:45
-
16:33
-
16:16
-
16:10
-
15:53
-
15:49
-
15:19