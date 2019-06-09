Гризманн может перейти в «ПСЖ» в обмен на Кавани
Мадридский «Атлетико» рассматривает возможность провести обмен с французским «ПСЖ». Если стороны сумеют прийти к соглашению, Антуан Гризманн вернётся на родину в стан чемпионов Франции. В обратном направлении последует уругвайский форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани. Об этом пишет британский журналист Goal.com (EN) Робин Байрнер.
Главным фаворитом в борьбе за Гризманна остаётся испанская «Барселона». Главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде одобрил приобретение клубом 28-летнего форварда.
Об интересу к Кавани со стороны «Атлетико» сообщалось несколько недель назад. Мадридцы видят в нём замену Гризманну. Парижский клуб хочет получить за форварда € 50 млн. Сам футболист согласен перебраться в «Атлетико».
Вальверде дал согласие на трансфер Гризманна
Кавани дал согласие на переход в «Атлетико»
- 9 июня 2019
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