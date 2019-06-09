Агент: Жамалетдинов проведёт ещё один сезон в «Лехе»

Александр Маньяков, агент нападающего ЦСКА Тимура Жамалетдинова, сообщил, что польский «Лех» продлит аренду его подопечного ещё на один сезон.
«Тимур Жамалетдинов был в «Лехе» полгода. Сначала не попадал в состав, но со временем пробился в основу, провёл семь матчей. Не вовремя случилась травма голеностопа, поэтому Тимур забил только один гол.
Я разговаривал с ним в конце сезона и он сказал, что был бы рад остаться в «Лехе» ещё на какое-то время. Сразу выйдя на руководителей ЦСКА, я нашёл полное понимание вопроса. В клубе работают здравомыслящие люди, тонко чувствующие конъюнктуру рынка и понимающие, что для дальнейшего развития игрокам нужно давать шанс поиграть в Европе. Это закалит Тимура как человека, во всех смыслах. И в бытовом плане и футбольном.
«Лех» думал, прикидывал варианты. И оказался готов на ещё одну аренду. Но нужно обговорить некоторые детали. Представители ЦСКА уже внесли свои коррективы в трансферный контракт. Переговоры на финишной прямой и, думаю, на следующей неделе, должны завершиться.
Жамалетдинов проведёт ещё один сезон в «Лехе». Надеюсь, он проявит себя должным образом. И после или вернётся в Россию, или продолжит карьеру в Польше, потому что у «Леха» будет первоочередное право выкупа. Через год Тимур может превратиться в настоящего таргетмена. Я на это очень рассчитываю и желаю Жамалетдинову всяческих успехов», — написал Маньков в своём телеграм-канале.
- 9 июня 2019
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