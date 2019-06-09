«Порту» хочет арендовать форварда «Реала» де Томаса
«Порту» проявляет интерес к нападающему мадридского «Реала» Раулю де Томасу, утверждает A Bola.
По данным источника, португальский клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно с правом последующего выкупа. «Реал» хочет сразу продать форварда, но президент «Порту» Пинту да Кошта надеется, что ему удастся оформить сделку благодаря хорошим отношениям с коллегой из «Королевского клуба» Флорентино Пересом.
24-летний де Томас является воспитанником «Реала». В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за «Райо Вальекано», принял участие в 33 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Контракт игрока со «сливочными» действует до лета 2023 года.
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