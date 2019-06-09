Артур получил травму в игре с Гондурасом, игрок не смог сам покинуть поле

Полузащитник сборной Бразилии Артур Рамос получил травму в товарищеской игре с национальной командой Гондураса, которая в эти минуты проходит в Порту-Алегри.

На 29-й минуте против 22-летнего хавбека грубо сыграл Роммель Киото. За совершённый фол игрок сборной Гондураса получил красную карточку. Из-за плученного повреждения Артур не смог продолжить игру. Поле он покидал на специальном авто. На 32-й минуте вместо него на поле вышел Аллан.

Фото доступно в "твиттере" бразильского журналиста Эдуардо Деконто.

После первого тайма сборная Бразилии обыгрывает Гондурас со счётом 3:0. Результативные удары на счету Габриэла Жезуса, Тьяго Силвы и Филлипе Коутиньо, реализовавшего пенальти.

Ранее бразильцы из-за травмы потеряли Неймара.