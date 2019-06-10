Защитник сборной Португалии Диаш — лучший игрок финала Лиги наций
Лучшим игроком финального матча Лиги наций между сборными Португалии и Нидерландов (1:0) признан защитник португальцев Рубен Диаш. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
«Уверенное выступление молодого центрального защитника. Он сыграл в высшей степени уверенно и справился с высокой ответственностью в отсутствие Пепе из-за травмы», — прокомментировал данное решение технический наблюдатель УЕФА Дэвид Мойес.
22-летний Диаш является воспитанником «Бенфики». В нынешнем розыгрыше Лиги наций он провёл шесть матчей (все — в основном составе). В чемпионате Португалии Диаш принял участие в 32 матчах, в которых стал автором трёх забитых мячей. Контракт игрока с лиссабонским клубом действителен до лета 2023 года.
Гуэдеш: лучший игрок матча — вся сборная Португалии
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