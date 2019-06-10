«Наполи» планирует выкупить Оспину за € 2,5 млн

«Наполи» рассчитывает выкупить контракт вратаря Давида Оспины, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу».



30-летний колумбийский голкипер был арендован неаполитанским клубом в августе 2018 года.



Как сообщает в своём «твиттере» итальянский журналист Николо Скира, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предлагает за вратаря сборной Колумбии € 2,5 млн, хотя летом стороны согласовали опцию о возможном выкупе игрока за € 4 млн.

«Наполи» намерен выкупить Оспину у лондонского «Арсенала»

В прошедшем сезоне итальянской Серии А Оспина провёл 17 матчей, в которых одержал 9 побед и пропустил 20 мячей. До этого Оспина на протяжении пяти лет выступал за лондонский «Арсенал», но не имел места в основном составе. В сезонах 2014/15 и 2016/17 он становился обладателем Кубка Англии.