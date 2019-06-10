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УК «Ростов Арены»: ведём переговоры с клубом, но концерт «Ленинграда» свёрстан

УК «Ростов Арены»: ведём переговоры с клубом, но концерт «Ленинграда» свёрстан
Футбол / РПЛ 0

Александр Богомолов, глава пресс-службы компании «Спорт-Ин», осуществляющей управление «Ростов Ареной», прокомментировал возможную отмену концерта группировки «Ленинград» в Ростове-на-Дону.

«Сейчас у «Спорт Ин» идут переговоры с футбольным клубом «Ростов». В рамках этих переговоров мы ведём согласование позиций и вырабатываем принципы взаимопонимания.

Что касается возможного переноса даты выступления «Ленинграда» на «Ростов Арене», могу сказать только то, что концерт уже свёрстан. Это мы тоже обсуждаем с клубом», — сказал Богомолов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Напомним, концерт «Ленинграда» на «Ростов Арене» запланирован на 13 августа. Уже через два дня на поле пройдёт матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Ахмат».

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