УК «Ростов Арены»: ведём переговоры с клубом, но концерт «Ленинграда» свёрстан

Александр Богомолов, глава пресс-службы компании «Спорт-Ин», осуществляющей управление «Ростов Ареной», прокомментировал возможную отмену концерта группировки «Ленинград» в Ростове-на-Дону.
«Сейчас у «Спорт Ин» идут переговоры с футбольным клубом «Ростов». В рамках этих переговоров мы ведём согласование позиций и вырабатываем принципы взаимопонимания.
Что касается возможного переноса даты выступления «Ленинграда» на «Ростов Арене», могу сказать только то, что концерт уже свёрстан. Это мы тоже обсуждаем с клубом», — сказал Богомолов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Напомним, концерт «Ленинграда» на «Ростов Арене» запланирован на 13 августа. Уже через два дня на поле пройдёт матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Ахмат».
- 10 июня 2019
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