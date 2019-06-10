Необычное помещение на стадионе и визит Прядкина. Фото с тренировки сборной

Сегодня, 10 июня, в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе состоялась открытая тренировка сборной России в рамках подготовки к отборочному матчу чемпионата Европы—2020 с национальной командой Кипра.
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о предстоящем матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с командой Кипра: «Готовимся к Кипру, никакой недооценки быть не может. Надо брать три очка. Мы играем в новом месте. Это всегда интересно, потому что собирается много болельщиков. Игры в Саранске, Нижнем Новгороде – это всегда плюс».
Матч Россия – Кипр состоится завтра, 11 июня, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. После трёх туров российская команда занимает второе место в группе I с 6 очками в активе, уступая лишь Бельгии (9).
Лучшие фото с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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