«Реал» близок к подписанию защитника «Бенфики» и сборной Португалии

Мадридский «Реал» ведёт активные переговоры с португальской «Бенфикой» на тему трансфера центрального защитника Рубена Диаша, сообщает Sport.es.



Несмотря на прописанную в контракте 22-летнего футболиста клаусулу в € 60 млн, хорошие отношения между клубами могут привести к некоторой скидке со стороны португальцев. Также рассматривается вариант со включением в сделку нападающего «Реала» Рауля де Томаса, которым интересуется и «Порту».



Диаш, которого ранее также связывали с «Атлетико» (Мадрид), в минувшем сезоне чемпионата Португалии провёл 32 матча, в которых отметился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Кроме того на его счету шесть матчей, один забитый мяч и один ассист в Лиге Европы.