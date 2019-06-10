«Реал» близок к подписанию защитника «Бенфики» и сборной Португалии
Мадридский «Реал» ведёт активные переговоры с португальской «Бенфикой» на тему трансфера центрального защитника Рубена Диаша, сообщает Sport.es.
Несмотря на прописанную в контракте 22-летнего футболиста клаусулу в € 60 млн, хорошие отношения между клубами могут привести к некоторой скидке со стороны португальцев. Также рассматривается вариант со включением в сделку нападающего «Реала» Рауля де Томаса, которым интересуется и «Порту».
Диаш, которого ранее также связывали с «Атлетико» (Мадрид), в минувшем сезоне чемпионата Португалии провёл 32 матча, в которых отметился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Кроме того на его счету шесть матчей, один забитый мяч и один ассист в Лиге Европы.
- 10 июня 2019
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