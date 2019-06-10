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Камболов: спасибо, «Рубин»! Это были незабываемые пять с половиной лет

Камболов: спасибо, «Рубин»! Это были незабываемые пять с половиной лет
Футбол / РПЛ 0

Новичок «Краснодара» Руслан Камболов поблагодарил свой бывший клуб «Рубин».

«Невероятно сложно покидать клуб, в котором я провёл большую часть своей карьеры, причём на данный момент это самый яркий этап. Спасибо «Рубину», который заставил поверить в себя после нескольких непростых лет, благодаря которому я вновь получил шанс играть в Премьер-Лиге, а затем и в национальной сборной России. Спасибо большое болельщикам, руководству, партнёрам, всем сотрудникам клуба за постоянную поддержку и веру. Это были незабываемые пять с половиной лет, но настало время принять новый для себя вызов. Спасибо, «Рубин»!» — приводит слова Камболова официальный сайт казанского клуба.

29-летний Камболов подписал с «Краснодаром» контракт до лета 2021 года.

Камболов подарил сестре Porsche стоимостью более $ 60 тыс.
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