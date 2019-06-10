Дешам подтвердил будущий переход Менди в «Реал»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил, что в ближайшее время защитник «Лиона» Ферлан Менди перейдёт в «Реал».

«Два года назад он ещё играл во втором дивизионе за „Гавр“. Теперь он будет выступать за „Реал“. Он очень хорош, он способен играть на обоих флангах. Он действительно добился блестящего прогресса. Мы переживаем такой период, когда слухи и переходы касаются многих игроков, даже если они не ожидали этого. Это касается и Менди, на горизонте которого появился „Реал“. Это будет новый вызов для него», — приводит слова Дешама сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В завершившемся сезоне Менди сыграл на клубном уровне 44 матча. На счету 24-летнего защитника 3 забитых мяча и 3 результативные передачи.