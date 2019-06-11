Ди Мария: с Неймаром в «ПСЖ» мы очень много говорим о Месси

Вингер «ПСЖ» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал, что вместе с одноклубником Неймаром он часто говорит о своём партнёре по национальной команде Лионеле Месси.
«Мне нравится играть с Месси. Мне также нравится наблюдать за ним на тренировках. Вещи, которые он делает… это что-то уникальное. Невозможно объяснить… С Неймаром в „ПСЖ“ мы много говорим о Лео. Неймар рассказал мне, что у них есть чат в Whatsapp с Суаресом и Месси и что они много общаются. Мы всегда говорим о нём», — приводит слова Ди Марии El Mundo Deportivo.
Также аргентинский вингер заявил, что мог оказаться в «Барселоне»: «У меня была возможность перейти в „Барселону“, но этого так и не произошло».
Неймар выступал за «Барселону» на протяжении четырёх лет — в период с 2013 по 2017 годы.
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